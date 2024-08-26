Не защитим Курский фронт, под ударом будет Брянск: Эксперт назвал выход: "Бить так, чтобы кости трещали"

Если мы не защитим Курский фронт, то под ударом украинских боевиков будет Брянск. Не так давно ВСУ уже предприняли попытку атаковать регион, и велика вероятность, что это была разведка перед большей атакой.
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