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Царьград

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  • Варлам Устрялов
    к сожалению, в некоторые не крайне северные широты, кишлачники заползают.Ни анклавов, ни д...
  • Дмитрий Гурин
    Крайний север.... они (мигранты) там просто не водятся ну еще и отдельные регионы исторически не терпящие наглых прие...Ни анклавов, ни д...
  • Варлам Устрялов
    какие ещё регионы обходятся без мутантов-быдла?Ни анклавов, ни д...

Не защитим Курский фронт, под ударом будет Брянск: Эксперт назвал выход: "Бить так, чтобы кости трещали"

Если мы не защитим Курский фронт, то под ударом украинских боевиков будет Брянск. Не так давно ВСУ уже предприняли попытку атаковать регион, и велика вероятность, что это была разведка перед большей атакой.

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