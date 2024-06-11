Актриса Яна Троянова* считает заслуженным призыв убивать русских детей

NN

No Name

Что взять с алкоголички, имеющей польские корни, которая своего сына называла сорняком? Диагноз налицо. Так пусть наслаждается европейской жизнью. А чтобы жить в Европе, нужно же гадить, иначе не проживёшь. А России эта актрисулька не нужна