Актриса Яна Троянова* (внесена Минюстом в реестр иноагентов) считает заслуженным призыв убивать русских детей.
Актриса Яна Троянова* считает заслуженным призыв убивать русских детей
Комментарии
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NN
No Name
Что взять с алкоголички, имеющей польские корни, которая своего сына называла сорняком? Диагноз налицо. Так пусть наслаждается европейской жизнью. А чтобы жить в Европе, нужно же гадить, иначе не проживёшь. А России эта актрисулька не нужна
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15 час.
ГП
Галина Потапчик
Мразь да и только!!
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11 час.
EV
Evgeni Velesik
Ты чë мразюка переучилась малость?
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1 час.
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