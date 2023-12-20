На какой стороне фольги правильно запекать еду: об этом никто не знал

Каждая сторона имеет свои особенности - нужно отталкиваться от того, что вам требуетсяВот уже более ста лет человечество использует для приготовления еды в печи фольгу из алюминия – за счет такого материала она проявила себя как долговечное и дешевое средство, в отличие от аналога из олова.