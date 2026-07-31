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Царьград

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МО России: ПВО сбили 712 дронов и ракеты HIMARS за день

МО России: ПВО сбили 712 дронов и ракеты HIMARS за день

Министерство Обороны России сообщило об успешной работе систем противовоздушной обороны. За день были перехвачены и уничтожены 13 управляемых авиабомб, два снаряда системы HIMARS и 712 беспилотных аппаратов ВСУ.

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