МО России: ПВО сбили 712 дронов и ракеты HIMARS за день

Министерство Обороны России сообщило об успешной работе систем противовоздушной обороны. За день были перехвачены и уничтожены 13 управляемых авиабомб, два снаряда системы HIMARS и 712 беспилотных аппаратов ВСУ.
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