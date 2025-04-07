«Меч короля»: Пойдем копать картошку

«Меч короля» — историческая драма режиссера и сценариста Николая Арселя. Премьера картины об освоении диких территории Дании в середине XVIII века состоялась в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где фильм в итоге удостоился особого упоминания католической организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии