Эксперты из CoinEx оценили динамику и перспективы криптовалютного рынка

Март стал непростым месяцем для криптосектора, сообщили аналитики CoinEx. По их словам, в начале месяца биткоин совершил скачок до 95 000 на фоне громкого заявления Дональда Трампа о намерении использовать BTC в качестве национального резерва.
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