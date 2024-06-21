Какой сегодня день: 22 июня

Сегодня, 22 июня, в России чтят День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. Этот день напоминает о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.
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