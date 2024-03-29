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Пятый канал

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Киев ждет судьба Кабула? Людей на Западе начали готовить к краху ВСУ

Киев ждет судьба Кабула? Людей на Западе начали готовить к краху ВСУ

На Западе ожидают крупного наступления России весной-летом с прорывом фронта на разных направлениях, поэтому там готовятся объявить крайних — ими станут украинцы, коррупционеры в Киеве, Владимир Зеленский и республиканцы в США, которые не выделяют деньги киевскому режиму.

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