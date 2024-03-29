На Западе ожидают крупного наступления России весной-летом с прорывом фронта на разных направлениях, поэтому там готовятся объявить крайних — ими станут украинцы, коррупционеры в Киеве, Владимир Зеленский и республиканцы в США, которые не выделяют деньги киевскому режиму.