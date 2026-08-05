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Больше 40% опрошенных россиян замечают вирусную рекламу в соцсетях

Больше 40% опрошенных россиян замечают вирусную рекламу в соцсетях

Около 46% россиян обращают внимание на вирусную рекламу в социальных сетях. При этом каждый третий хотя бы раз пересылал такие ролики или посты друзьям, а каждый пятый признался, что вирусная реклама может повлиять на решение о покупке.

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