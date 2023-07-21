Мятеж Юлия Цезаря: демократ становится императором

Гибель Цезаря. Худ. В. С. Суриков, ГРМ. Санкт-Петербург. О времена! О нравы! В двух предыдущих статьях о первых римских мятежах мы писали, что это явление четко вписывается в исторические процессы в Древнем Риме.
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