Блок «Победа» осудил задержание в аэропорту Кишинёва епископа Маркела

Оппозиционный блок Молдавии «Победа» назвал вмешательством в религиозную сферу задержание в аэропорту Кишинёва епископа Молдавской митрополии Маркела, который должен был вылететь в Израиль за Благодатным огнём.
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