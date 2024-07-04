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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Такое не узнать из книжек. В Бобруйском районе прошла военно-историческая реконструкция наступательной операции 1944 года.

Такое не узнать из книжек. В Бобруйском районе прошла военно-историческая реконструкция наступательной операции 1944 года.

30 июня возле д. Щатково Бобруйского района было жарко во всех смыслах. На этом уникальном месте, где все пропитано историей, мужеством и героизмом, развернулась военно-историческая реконструкция ´Бобруйский котел´, в которой приняли участие порядка шести десятков военно-исторических клубов из Беларуси, России, Прибалтики и Израиля.

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