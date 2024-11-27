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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Зима близко»: разработчики Atomic Heart раскрыли, когда выйдет третье дополнение...

«Зима близко»: разработчики Atomic Heart раскрыли, когда выйдет третье дополнение...

«Зима близко»: разработчики Atomic Heart раскрыли, когда выйдет третье дополнение, а новый тизер привёл фанатов в восторгРазработчики из Mundfish продолжают держать в секрете название третьего сюжетного дополнения к шутеру Atomic Heart, но наконец раскрыли сроки его выхода.

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