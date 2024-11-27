«Зима близко»: разработчики Atomic Heart раскрыли, когда выйдет третье дополнение, а новый тизер привёл фанатов в восторгРазработчики из Mundfish продолжают держать в секрете название третьего сюжетного дополнения к шутеру Atomic Heart, но наконец раскрыли сроки его выхода.