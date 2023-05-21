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Шольц: Подготовка украинских пилотов для F-16 — долгосрочный проект

Шольц: Подготовка украинских пилотов для F-16 — долгосрочный проект

Подготовка западными странами украинских иплотов для управления истребителями F-16 является долгосрочным проектом, который не понятно чем закончится, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщил 21 мая портал t-online.

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