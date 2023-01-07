Таблибы* призвали судить признавшегося в убийствах принца Гарри

Представитель правящего в Афганистане движения "Талибан"* Сухаил Шахин призвал рассмотреть в суде заявления принца Гарри, который в своей автобиографической книге признался, что во время службы в Афганистане он убил 25 бойцов этого движения.
Представитель правящего в Афганистане движения "Талибан"* Сухаил Шахин призвал рассмотреть в суде заявления принца Гарри, который в своей автобиографической книге признался, что во время службы в Афганистане он убил 25 бойцов этого движения.
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