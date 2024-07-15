Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 вещей, которые были в нашем детстве, а сейчас их уже нет

15 вещей, которые были в нашем детстве, а сейчас их уже нет

Со времени нашего детства изменились не только мы, но и мир вокруг. В последние десятилетия всё меняется стремительно, так что когда уже наши дети слушают истории о нашем детстве, оно им кажется буквально допотопным - без телефонов, компьютеров, с мультфильмами по расписанию и сладостями по праздникам.

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