The Athletic: "ПСЖ" и "Ливерпуль" договорились о трансфере Барколя за £120 млн

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Барколя переходит в «Ливерпуль», сообщает The Athletic.По информации источника, клубы за ночь согласовали условия предлагаемой сделки на общую сумму около £120 млн, из которых более £120 млн будут выплачены в качестве основной части.