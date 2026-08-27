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Газета.ру

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The Athletic: "ПСЖ" и "Ливерпуль" договорились о трансфере Барколя за £120 млн

The Athletic: "ПСЖ" и "Ливерпуль" договорились о трансфере Барколя за £120 млн

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Барколя переходит в «Ливерпуль», сообщает The Athletic.По информации источника, клубы за ночь согласовали условия предлагаемой сделки на общую сумму около £120 млн, из которых более £120 млн будут выплачены в качестве основной части.

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