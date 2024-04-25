Программа реновации: 113 новостроек возводится на месте снесенных домов

Новые квартиры получат свыше 70 тысяч жителей Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что на месте снесенных домов по программе реновации в столице возводится 113 новостроек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии