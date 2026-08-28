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Как России покончить с морским пиратством Украины

Как России покончить с морским пиратством Украины

Украинские БПЛА атаковали в Черном море турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi, двигавшийся из Самсуна в направлении Туапсе под флагом Камеруна.

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