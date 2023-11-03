«В эфире»: Все без ума от Элвиса

Триллер с Мэлом Гибсоном «В эфире» вырос из завоевавшей немало международных фестивальных наград короткометражки Talk («Разговор») режиссера Ромуальда Буланже, который и снял полнометражный фильм про «не просто диджея на радио» Элвиса, буквально заставляющего быть от него «без ума».