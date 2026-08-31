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Аналитик оценил рост цен на продукты на Украине

Аналитик оценил рост цен на продукты на Украине

Финансовый эксперт Виктор Гальчинский спрогнозировал подорожание продовольственных товаров на украинском рынке в среднем на 20–30 процентов.

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