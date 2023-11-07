Когда в ноябре и декабре 2023 года будут благоприятные даты для стрижки по лунному календарю Алёна ЮрьеваКаждый из нас стремится выглядеть стильно и ухоженно, и выбор правильного времени для стрижки, завивки или окрашивания волос может существенно повлиять на результат.