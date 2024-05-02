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«Амур» продлил контракт с 39-летним Рыловым на год

Срок соглашения рассчитан на один год. В прошедшем регулярном чемпионате 39-летний защитник провел 43 матча и набрал 14 (2+12) очков.

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