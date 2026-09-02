Построить объект и вернуть за заказчика субсидию: новый неучтенный риск государственного подрядчика

В практике исполнения государственных и муниципальных строительных контрактов формируется отдельная категория споров: заказчик возвращает полностью или частично межбюджетную субсидию из-за недостижения показателей, а затем предъявляет подрядчику иск о взыскании этой суммы как убытков.