Алтайские политологи порассуждали о "забракованном" Надеждине и кандидатах-спойлерах

Эксперты не исключают, что нынешний глава государства может набрать больше 80% голосов К выборам президента в марте 2024 года официально допустили 4 кандидатов: действующего главу государства Владимира Путина и трех представителей парламентских партий: либерал-демократа Леонида Слуцкого (кстати, накануне посетившего Барнаул), коммуниста Николая Харитонова и представителя "Новых людей" Владислава Даванкова.