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Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев ушёл из большого спорта

Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев ушёл из большого спорта

О своих намерениях уйти из большого спорта Пуляев говорил ещё в августе. Трёхкратный чемпион мира, участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года теперь будет тренировать воспитанников спортшколы «Комета» – там он сам начинал заниматься дзюдо.

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