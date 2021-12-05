Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев ушёл из большого спорта

О своих намерениях уйти из большого спорта Пуляев говорил ещё в августе. Трёхкратный чемпион мира, участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года теперь будет тренировать воспитанников спортшколы «Комета» – там он сам начинал заниматься дзюдо.