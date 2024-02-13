«Яков и Партнеры» оценили финансовый результат от внедрения цифрового рубля

В рамках оптимистического сценария, который предполагает совместные усилия Центробанка, банковского сектора и бизнеса по распространению и внедрению цифрового рубля, ожидается годовой финансовый эффект вплоть до 267 млрд рублей для бизнеса и до 61 млрд рублей для банков.