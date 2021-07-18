«Кайрат-Москва» рассказал о тренерском штабе команды

«Кайрат Москва» представил тренерский штаб команды. «Главный тренер Коструб Евгений Валерьевич имеет тренерскую лицензию категории «A» UEFA, в качестве тренера начинал свою деятельность в Академии Пехлеваниди, после чего был переведен в основное подразделение Академии им.
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