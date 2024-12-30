Лукашенко поставил задачу разработать формулу ценообразования в Белоруссии

В Белоруссии необходимо разработать формулу справедливого ценообразования. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время посещения нового участка третьей линии Минского метрополитена, передает ТАСС.
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