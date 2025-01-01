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BitLocker исправленный в Windows 11 по-прежнему уязвим – шифрование по умолчанию можн...

BitLocker исправленный в Windows 11 по-прежнему уязвим – шифрование по умолчанию можн...

BitLocker исправленный в Windows 11 по-прежнему уязвим – шифрование по умолчанию можно обойти с помощью сетевого доступаНа ежегодном конгрессе Chaos Communication Congress, организованном Chaos Computer Club (CCC), хакер Томас Ламбертц представил доклад “Windows BitLocker: Screwed without a Screwdriver”, в котором подробно описал, как пользователи могут обойти шифрование BitLocker и получить доступ… источник#BitLocker #Windows_11.

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