Барнаульский бизнесмен за 11,7 млн купил четвертый этаж бывшего здания "Холидея"

Предприниматель пока не решил, как будет использовать помещение Барнаульский бизнесмен Владимир Заяц купил в Новосибирске четвертый этаж здания на Бердском шоссе, ранее принадлежавшее обанкротившейся компании "Холидей", пишет NGS.
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