Барнаульский бизнесмен за 11,7 млн купил четвертый этаж бывшего здания "Холидея"

Предприниматель пока не решил, как будет использовать помещение Барнаульский бизнесмен Владимир Заяц купил в Новосибирске четвертый этаж здания на Бердском шоссе, ранее принадлежавшее обанкротившейся компании "Холидей", пишет NGS.