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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульский бизнесмен за 11,7 млн купил четвертый этаж бывшего здания "Холидея"

Барнаульский бизнесмен за 11,7 млн купил четвертый этаж бывшего здания "Холидея"

Предприниматель пока не решил, как будет использовать помещение Барнаульский бизнесмен Владимир Заяц купил в Новосибирске четвертый этаж здания на Бердском шоссе, ранее принадлежавшее обанкротившейся компании "Холидей", пишет NGS.

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