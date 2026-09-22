Не секрет, что именно Западная Украина, прежде всего Галичина, традиционно является главным оплотом русофобских настроений в бывшей УССР.
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Князь Даниил Галицкий бежал из Киева от татар в конце 1240 года. Это произошло ещё до взятия города монголами. То есть не стал сражаться.
Даниил вместе с семьёй сначала отправился в Венгрию, а затем — в Польшу. Он получил убежище у мазовецкого князя Болеслава Конрадовича, который выделил ему город Вышгород. Даниил находился там с братом Васильком до тех пор, пока не получил известие об уходе монголо-татарских войск с Русской земли.
После ухода монголов в конце 1242 года Даниил смог вернуться в свои владения. Галиция — это его основная земля (Галич, Владимир‑Волынский и т. п.): именно оттуда он и действовал как князь. То есть виноваты опять... татары