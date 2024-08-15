Эталонный заброс термобара в украинский блиндаж в районе Работино. Боеприпас срикошетил от заслонки, призванной защищать вход от FPV-дронов, но ставшей помощником при сбросе сверху.
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Эталонный заброс термобара в украинский блиндаж в районе Работино. Боеприпас срикошетил от заслонки, призванной защищать вход от FPV-дронов, но ставшей помощником при сбросе сверху.
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