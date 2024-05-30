Сожалеют, что бросающих черепах не бросили в тюрьму

Найдены исполнители вирусного видео в Симферополе, на котором подростки развлекаются с черепахами. Группа молодых людей – парней и девушек – собрала черепах в Гагаринском парке и, катаясь на катамаране, под веселое улюлюканье бросала их в воду, соревнуясь, кто дальше кинет.