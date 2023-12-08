Путин назвал Алису Фрейндлих настоящей звездой кинематографа

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с днем рождения, отметив ее неподражаемое обаяние и артистизм.
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