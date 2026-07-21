The servicemen of the Armed Forces of Ukraine began to return their state awards to the head of the regime, Vladimir Zelensky, in protest against the retention of Alexander Syrsky as commander-in-chief of the Ukrainian troops.
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