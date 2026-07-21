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The Eurasia Daily news agency

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Sent by mail: employees of the Armed Forces of Ukraine began to return their state awards to Zelensky

Sent by mail: employees of the Armed Forces of Ukraine began to return their state awards to Zelensky

The servicemen of the Armed Forces of Ukraine began to return their state awards to the head of the regime, Vladimir Zelensky, in protest against the retention of Alexander Syrsky as commander-in-chief of the Ukrainian troops.

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