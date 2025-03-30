Сразу после старта: Первая германская космическая ракета потерпела крушение

Двигатели Spectrum отказали спустя всего 18 секунд после запуска.Первая сделанная в Германии частная космическая ракета Spectrum, которую запустили на орбиту Земли с норвежского космодрома Андойя, разбилась вскоре после старта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии