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Татар-информ

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Политолог Крылов: участие Турции и Пакистана не поможет победить хуситов

Политолог Крылов: участие Турции и Пакистана не поможет победить хуситов

Возможное развертывание турецких и пакистанских вооруженных сил на территории Саудовской Аравии вряд ли поможет Эр-Рияду добиться военной победы над хуситами.

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