Стройкомплекс Москвы

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  • галина
    Для кого строят жилье. Явно не для простых людей, которые не в состоянии купить даже однушку. Чем тут гордится.Пять жилых домов ...
  • Рада
    Желательно всех россиян обеспечить жильем! Не зависимо в какой точке России живёт бездомный россиянин.. И только посл...В Москве построят...

Изменится порядок подключения объектов к инженерным сетям

Изменится порядок подключения объектов к инженерным сетям

Правительство России приняло несколько нормативных актов, затрагивающих деятельность московских застройщиков и касающихся правил подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей ЛёвкинПо его словам, принятые нормативные акты на практике реализуют изменения в Градостроительный кодекс, внесенные федеральными законодателями летом этого года.

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