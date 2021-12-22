Изменится порядок подключения объектов к инженерным сетям

Правительство России приняло несколько нормативных актов, затрагивающих деятельность московских застройщиков и касающихся правил подключения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей ЛёвкинПо его словам, принятые нормативные акты на практике реализуют изменения в Градостроительный кодекс, внесенные федеральными законодателями летом этого года.