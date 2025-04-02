Шесть смертельных ударов. После «огненных гостей» Киеву не собрать костей

Беспощадность российских ударов по украинским военным объектам соразмерна опасности этих целей: военный аэродром, цеха ремонтного предприятия, площадки с бронетехникой, командный пункт и казармы с нацистами.
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