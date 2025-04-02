Шесть смертельных ударов. После «огненных гостей» Киеву не собрать костей

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Комментарии
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Виктор Шилин
👍😘👍👍
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15 час.
Галина Кузнецова
Здорово. Просто настроение поднялось. И дальше бейте их. Нечего жалеть. Нас они не жалеют
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14 час.
Юрий Золотарев
И такие вот &quot;прививки&quot; желательно бы делать бандеросволоте каждую неделю!!
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10 час.
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