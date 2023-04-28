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Полянский: постпредство РФ при ООН получило много обращений с просьбой помочь вернуть детей

Полянский: постпредство РФ при ООН получило много обращений с просьбой помочь вернуть детей

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что российское постпредство за месяц получило "очень много обращений" из разных стран с просьбой помочь вернуть детей, отобранных властями в Европе.

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