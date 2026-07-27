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Иркутск Сегодня

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День памяти детей-жертв войны в Донбассе прошел в Иркутске

В Иркутске прошла акция ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе. В городе зачитали имена 300 погибших ребят, чтобы сохранить память о невинных душах, ставших жертвами ударов по мирным жителям, — рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

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