День памяти детей-жертв войны в Донбассе прошел в Иркутске

В Иркутске прошла акция ко Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе. В городе зачитали имена 300 погибших ребят, чтобы сохранить память о невинных душах, ставших жертвами ударов по мирным жителям, — рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.