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В Новосибирске житель Ленинского района выстрелил мужчине в глаз

В Новосибирске житель Ленинского района выстрелил мужчине в глаз

Суд вынес решение по делу о стрельбе на улице Спортивной в июле 2022 года.Суд в Новосибирске приговорил к 6 годам лишения свободы 31-летнего местного жителя, который выстрелил в глаз мужчине на улице Спортивной.

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