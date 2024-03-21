Кологривого посадили на семь суток за дебош в баре Новосибирска

29-летнему актеру Никит Кологривому грозил штраф в размере 1000 рублей или 15 суток ареста за инцидент в ресторане Новосибирска, в ходе которого он атаковал официантку и вступил в драку с двумя молодыми людьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии