Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Nata
    Сразу всем  вместе.В Узбекистане пре...
  • Сергей Кептицин
    Э-эээ ... Я лично прочитал, что узбеки - гоминиды, происходящие от таджиков.  Значит, узбеки раньше повышено так, что...В Узбекистане пре...
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Макрысы...

Макрысы...

Париж, Монмартр и Эйфелева Башня – Чтоб не сказать грубее, день вчерашний. Пиаф, Дассен, как инки и ацтеки, Жак Брель, Монтан – остались в прошлом веке.

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