Британский фунт удерживался вблизи максимума за 16 месяцев относительно евро. Во вторник валюта торговалась примерно по $1,334, укрепившись на 0,19% к доллару, а курс евро составлял около 84,48 пенса.
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