МО РФ: над российской территорией силы ПВО сбили более 30 украинских дронов – есть повреждения

Над российской территорией силы ПВО сегодня ночью сбили более 30 украинских дронов. Летательные аппараты противника были уничтожены над Курской, Брянской, Белгородской и Калужской областями, а также над Крымским полуостровом.
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