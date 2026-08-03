Трамп объявил о возобновлении переговоров США с Ираном

Президент США Дональд Трамп отметил двусмысленность заявлений Ирана о переговорах с Вашингтоном. Он анонсировал новые переговоры и заявил, что Ормузский пролив под контролем США, подтвердив намерение не допустить ядерного вооружения Тегерана.
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