Происшествия

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В Магаданской области полицейскими возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов

В Магаданской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Оперативниками уголовного розыска Отделения МВД России по Ольскому району при проведении рейдовых мероприятий установлены два иностранных гражданина, 1985 и 1989 г.

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