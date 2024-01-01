Женщину спасли в новогоднюю ночь на пожаре в многоэтажном доме Барнаула

Еще 15 человек эвакуировались из подъезда самостоятельно При пожаре в многоквартирном десятиэтажном доме на улице Попова в Барнауле, который произошел в новогоднюю ночь, сотрудникам МЧС удалось спасти женщину.
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